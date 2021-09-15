台中市北區某文具店內，年輕男子手推兒童三輪車，但車上哭鬧不止的男童全身光溜溜只包著尿布，熱心文具店員工以為是綁架事件立即撥打110報警，男子疑似因語言障礙原因無法表達身份，且身上均未帶證件、手機，員警不斷安撫嚎啕大哭的男童，將2人帶回派出所確認身分，經員警查證，男子是男童的親舅舅。

警方指出，中市警二分局文正派出所警員獲報後火速趕抵現場，對該名男子進行身分查證，因男童的舅舅今年17歲還未成年，雖然因為語言障礙無法溝通，但卻非常疼愛外甥，趁著家人不注意帶著他要出門買玩具，卻因不熟悉如何照料幼兒引起旁人注意，誤以為男童遭到綁架而報警，幸好只是虛驚一場。

警方表示，趕抵現場的警員林明助一看到哭得上氣不接下氣的男童，研判男童應該是尿布已濕需要更換尿布了，連忙購買尿布及童裝幫男童換上，所內同事及洽公民眾看到林員換尿布的熟練動作，直呼簡直父愛爆棚，表示林員平時一定是個超級好爸爸，果然男童換上乾淨尿布後不再哭鬧。

男童乖乖跟著舅舅坐上巡邏車返家，正好碰上已急如熱鍋螞蟻滿街找人的阿嬤和媽媽，見兩人平安歸來如釋重負，男童媽媽喜極而泣將他緊抱懷中，不斷鞠躬感謝警方大力幫忙。

台中市警二分局長陳家銘呼籲，家長應隨時注意兒童動向以免走失或發生意外，若民眾於公共場所發現疑似走失兒童，應立即撥打110報案，或先行將兒童安置在安全處所，再報警請警方到場協助，以保障兒童人身安全。