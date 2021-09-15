林口區「東林橋」及「東林橋親水步道」是地方重要設施及休憩步道，然而，東林橋上近來發生多起墜橋事故，步道旁溪水也時不時呈現白濁狀，且散發惡臭，新北市議員蔡淑君日前舉行會勘；林口區公所表示，將於橋面增設1.9米鐵護欄，水利局也將追蹤水質狀況，環保局則會定期巡檢清潔。

東林橋及一旁親水步道，位於林口著名觀光景點竹林寺旁，民眾漫步於此，可以暫時舒緩都市的緊張氣氛，然而，近期該地被人投訴，步道常有垃圾，且溪水不明原因呈現乳白色且發出惡臭，一旁的東林橋則是屢屢發生墜橋意外。

新北市議員蔡淑君日前召集相關單位會勘東林橋和東林橋親水步道（蔡淑君提供／戴上容新北傳真）

新北市議員蔡淑君日前召集相關單位會勘東林橋和東林橋親水步道，蔡淑君表示，東林橋是地方重要的橋樑，興建後卻屢次發生墜橋意外，生命可貴，因此邀集相關單位改善，蔡淑君會勘當天也親自實際走過東林橋親水步道，檢視步道周遭環境。

新北市議員蔡淑君日前召集相關單位會勘東林橋和東林橋親水步道（蔡淑君提供／戴上容新北傳真）

針對東林橋上保護措施，林口區公所表示，現場將增設1.9米高的鐵護欄，預計今年12年底可完工；東林橋親水步道水污染部分，新北市水利局將持續追蹤污染源，而環保局則表示，步道周邊雜草及垃圾當天會勘完已清除，後續會定期巡檢及除草，一旦發現民眾有亂丟垃圾的情況會依法開罰。