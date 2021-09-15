蔡英文總統（中）14日在新竹市長林智堅、立委柯建銘的陪同下，參訪華德福實驗幼兒園，蔡英文並大讚這裡「孩子很幸福」。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格議題，引發各界關注。一份最新民調顯示，在新竹縣市有超過7成民眾知道此議題，而贊成新竹縣市合併升格的民眾也有56.5%，但值得注意的是，新竹縣市民眾僅有2成贊成與苗栗一起合併升格成直轄市。

綠黨在新竹地區的3位民代聯合委託山水民調公司電訪1614位縣市民眾意見，發現有7成以上(74.3%)新竹民眾知悉縣市合併升格的議題，更有56.5%民眾明確表態支持合併升格，僅24.8%的民眾反對，可見大新竹合併升格對於民眾以及竹科人來說，應該已是長久潛伏人心的集體需要。

綠黨指出，這份民調顯示，愈是高學歷的新竹人愈是關心此議題，研究所學歷以上的新竹人，有85.5%知悉有此討論，只有14.5%的碩博士尚不知悉。同時，在新竹合併升格這題目上，除達過半的新竹人共識，而且在本省閩南與客家族群之間支持度也未存明顯差異，有60.2%的本省閩南人支持新竹應合併升格(24.0%不支持)，亦有54.1%客家人支持新竹合併升格(23.7%不支持)。

綠黨發現，新竹縣市的民眾認為大新竹應該升格的論點大致有三，首先是長期以來新竹人繳交給中央的稅負是全國排名第五，但 中央分配下來的補助款項卻不成比例；第二是竹科為全世界最重要的半導體產業聚落，但卻分屬於縣市的範圍，在颱風天、交通和水源等問題上產生分歧；第三個論點則是希望能更有效率治理地方。

綠黨也觀察到，新竹縣市民眾對於升格的列車是否納入苗栗縣，幾乎是一面倒的反對，有高達71.6%的新竹縣市民眾對此表示不同意，僅有20.35%的新竹人願意和苗栗縣合併。綠黨認為，暫且不去探究其中的原因，如果中央或地方政治人物意圖將「竹竹苗」送作推，首先可能會面對新竹縣市民意的反彈。

此外，該民調也針對不同政黨支持者的態度進行調查，結果顯示，民進黨支持者有74.2%贊成竹竹合併，國民黨支持者也有52.9%贊成合併升格，民眾黨支持者有56.6%贊成，時代力量支持者有65.3%。綠黨方面也呼籲，不論各黨派的政治人物都應放下自身的成見與算計，一起理性的討論與思考如何回應民眾期待，才是新竹之福。