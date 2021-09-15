疫情衝擊，淡海輕軌運量僅回到疫情前的6成，新北捷運公司不斷謀出路，從墩柱廣告，到將滯洪池改造成魚菜共生池養起高價鱘龍魚，如今又與地方合作，匯集淡水特產推出「淡海名物寶盒」，捷運公司總經理吳國濟說，希望用創新經營的模式，在困境中找出新的經營模式。

新北捷運公司表示，疫情衝擊淡水觀光，連帶衝擊淡海輕軌運量，目前輕軌運量僅回到疫情前運量的6成，離損益平衡仍有段差距，捷運公司從疫情前就不斷積極創造業外收入，盼能打平收支。

新北捷運公司舉例，之前與業者合作，在淡海輕軌機廠屋頂建置太陽光電發電系統，成為新北第一座光電捷運機廠，全區設置容量約1.8MWp，每年可發電200萬度電，約552家戶一年使用量。

另也將捷運機廠約340坪的景觀滯洪池，租借給業者打造成「魚菜共生」系統，並飼養抗寒性強的鱘龍魚，將未吃完飼料經由蚯蚓、硝化菌等生物分解後，轉化為植物需要營養來源，再由植物吸收後，將乾淨的水質排回滯洪池中。

總經理吳國濟表示，公共運輸有公共性的特性，有人來搭乘，才能帶動發展，希望在商業收入跟公共性上取得平衡，也用「活」一點的方式創新經營。

吳國濟表示，捷運公司此次與淡水地方合作推出150組「淡海名物寶盒」，內含淡水茶、魚酥、鐵蛋、南瓜系列產品及北海鱈魚香絲，分別代表歷史、名產、文化、農業及企業五種不同的地方特色及元素，民眾可在V01紅樹林站及V26漁人碼頭站現場購買，也可利用蝦皮網購平台「新北捷運-官方直營」通路購買。