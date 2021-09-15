內政部今公布各政黨109年度財務申報書，國民黨收入6.1億，支出4.1億，結餘雖為2億多，但經償還前兩年欠款，仍須借款7500萬；執政的民進黨收入達8.5億，支出7.7億，賸餘7700餘萬。若比較政治獻金，109年民進黨收到1.45億政治獻金，國民黨1.23億；若再看108年度，民進黨收1.87億政治獻金，國民黨1.16億，清楚顯示政治獻金的西瓜效應。

內政部今於「政黨資訊網」公開各政黨109年度財務申報書表，依《政黨法》規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，但今年因應疫情限展延至8月31日。經查，全國124個政黨全數於8月底完成，申報率與合格率均達100％。

民進黨方面，109年度收入8.55億，較108年度6.17億，增加2.38億；支出部分，109年度支出7.78億，較108年度8.09億，減低3100餘萬。在歲入歲出差額的餘絀部分，109年度賸餘7700餘萬，108年則短絀1.92億。

民進黨109年收入較108年大增2.38億，推測主因為109年為總統大選年，當年初民進黨確定再度取得政權。因此，在「黨費收入」當中的「常年黨費」，收入達到1.19億，較108年度「常年黨費」2100餘萬，多出9765餘萬。這意味著繳交黨費，似乎也出現所謂的「西瓜效應」。

此外，由於108年為總統、立委大選前一年，堪稱整年度都是「選舉年」，讓民進黨在「選舉專案費支出」金額達到1.95億；而109年因為1月份大選即結束，因此，當年度「選舉專案費支出」降為7600餘萬。

國民黨方面，109年度可支用於黨務經費的收入僅6.13億，其餘6.36億收入遭黨產會凍結無法支用；108年度總收入則是11.42億。

國民黨支出部分，109年度實際支出4.16億，其餘6.28億為預付租金等攤提費用、行政執行署扣押款、不動產拍賣分配等費用。109年度歲入歲出差額的餘絀部分，儘管賸餘2.05億，但因得償還107年、108年度對外借款總計2.73億，仍得對外借款7500萬才能維持黨務運作。

值得注意的是，在政治獻金部分，109年度民進黨收到1.45億政治獻金，國民黨收到1.23億，民進黨略高國民黨2千餘萬。若再進一步看108年度，當年整年為總統、立委選舉年，民進黨收到1.87億政治獻金，國民黨為1.16億，雙方差距逾7千萬。

從結果而論，個人、營利事業及人民團體的對政黨的捐款熱度，確實也反映在後來的總統、立委得票上。

此外，在民眾黨部分，109年度收入1.09億，支出1.03億，歲入歲出差額的餘絀部分，賸餘614萬。由於民眾黨是在108年8月成立，因此並無前一年度可對照。

在時代力量部分，109年度收入6950萬，較108年度6795萬，增加155萬；支出部分，109年度支出6277萬，較108年度6338萬，減少61萬。在歲入歲出差額的餘絀部分，109年度賸餘672萬，108年則賸餘456萬。