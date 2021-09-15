頂級超市city’super因應台南麻豆文旦享譽國際，銷量及產量居全台之冠，看準本州中秋送禮買氣達高峰，9月21日前首度攜手台南市政府，在全台7店販售高檔麻豆文旦，和在地優質農產品製成的精緻伴手禮，滿足消費者秋節送禮需求，預計整檔禮盒銷售可成長2成。

city’super台南麻豆文旦禮盒，3kg、6至8顆，原價699元、特價499元；6kg，原價999元、特價799元。（city’super提供）

伴手禮中，有使用台南關廟3號鳳梨製成、吃得到纖維的「鳳盒子雙層鳳梨酥」；與採用新市區在地農特產毛豆製成的「青春豆禮盒」，含毛豆果及毛豆香酥兩種口味。

city’super鳳盒子雙層鳳梨酥，原價600元、特價580元。（city’super提供）

另，看好消費者居家烤肉重視儀式感，祭出煎烤火鍋一次滿足的多功能電烤盤、卡式爐，近兩周來多功能電烤盤、卡式爐等宅家烤肉用具較平日銷量跳升2倍，尤以煎烤一次滿足的電烤盤占了8成；瓦斯爐、電磁爐皆可使用，且方便清洗的大烤盤，近期也受到消費者青睞。

city’super中秋「宅家烤」儀式感必備輕鬆打造居酒屋氛圍，頂級食材成主流。（city’super提供）

city’super主打日本A5和牛紐約客燒肉片200g，原價1760元、特價1099元。（city’super提供）

同時，嚴選頂級烤肉食材與各式特級新鮮水產，匯集澳、日頂級和牛肉品、花蓮在地頂級蓮貞豚剝皮辣椒香腸等生鮮好料。超市肉舖提供客製化醃肉、切肉服務，為秋節帶來多樣吃肉新選擇，還有特選日本北海道玉米、洋蔥等清爽解膩蔬菜可搭配。