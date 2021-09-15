社會輿論對政府就新冠肺炎防疫管理政策日益關注，不乏有人民團體或個別民眾到衛生福利部、疾病管制署等地前進行陳情抗議活動，為即時妥適處理此類陳抗活動，衛生福利部政風處於9月15日上午9點半邀集法務部調查局台北市調查處中山站、台北市警察局中正一分局及疾病管制署政風室等單位召開協調聯繫會議。

為遵守防疫規定避免群聚，這次會議採視訊方式進行，由衛生福利部政風處長林煥淳擔任主持人，會中除對與會調、警等單位於近期陳抗活動事件中，所提供的協助表達感謝，另也提案建立衛、調、警間聯繫管道，即時分享相關訊息。

衛生福利部政風處表示，為協助所屬機關及醫療機構推行防疫事務，疫情期間亦函頒「本部及所屬機關（構）政風單位因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情協助強化機關安全及公務機密專案維護措施計畫」，轉知所屬政風機構與檢察、調查及警察機關加強聯繫，共同協處陳抗及暴力危安事件，「疫」同維護機關安全。