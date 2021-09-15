台中市長盧秀燕15日與國立政治大學校長郭明政，簽署合作備忘錄(MOU)，締結策略聯盟。盧秀燕說，教育局將引進政治大學豐富的課程與教學資源，雙方將共同開設課程、提供台中市高中生專題研究或選讀大學預修課程，政大也允諾到台中開課，學子不必奔波到北部。

市府為豐富學生學習歷程，與大學合作提供台中市高中生專題研究或選讀大學預修課程，補足高中多元選修課程，有助於台中學子升學及競爭力。

盧秀燕為政治大學校友，爭取母校教學資源惠及台中，強調不論城市如何改變，最重要的永遠是教育與文化，才能豐富公民素質、使城市永續，感謝政治大學提供實體授課與線上學習課程，未來經由台中市高級中等學校課程發展中心媒合，協助大學教授到夥伴高中開課，也期盼雙方能有更緊密合作，系統化媒合學習資源，豐富學生的學習經驗與歷程。

郭明政表示，政大希望吸引更好的學生、培育更好的人才，因此需要向下扎根，期盼透過先修課程，提供台中學子盡早認識政大、未來到政大求學，有機會培養台中地區優秀青年；待學子學成回到台中，台中變得更好，也能在國際上發光發熱。

教育局長楊振昇說，政治大學是頂尖的人文社會科學研究大學，連續五年位居亞洲區域前百大，政治大學所提供課程已開課多年且發展完善，此次合作主要以實體課程、暑期先修課程、夥伴高中專班課程、數位通識課程及微學分課程等5種方式進行合作。