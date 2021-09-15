輕度颱風璨樹預計今天（15日）在上海外海附近滯留打轉一天後，於明天（16日）開始往日韓之間前進。(氣象局提供)

上週末替台灣帶來劇烈豪雨的第14號颱風「璨樹」已轉為輕度颱風，北上離台後，目前正在上海外海滯留打轉。但是氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，璨樹外圍環流竟又重新發展，將於明天（16日）開始往日韓移動，北海岸附近沿海注意易有長浪發生。

璨樹颱風原已逐漸遠離台灣，往上海方向前進，不過，台灣颱風論壇發文指出，「原本快要散掉的璨樹，環流又重新發展起來了，今天再滯留打轉一天後，明天開始往日韓之間前進」。氣象局提醒，明中南部地區仍有局部雷陣雨發展，易有局部大雨；同時，受到璨樹環流影響，基隆北海岸及宜蘭沿海地區易有長浪發生。

天氣風險「WeatherRisk」也表示，璨樹颱風上午位於上海東南東方約400公里海面上，明天將轉向朝東北方往日本九州及朝鮮半島之間的海域通過。周五、周六（17、18日）後，隨著璨樹颱風遠離，太平洋高壓再度西伸到台灣上空，天氣更加穩定，「雲量減少、日照增加、溫度上升、降雨機率下降」，預計中秋節連假都是類似天氣。

日前璨樹「郵輪式路線」路徑才展現出驚人的高求生慾，讓網友笑稱「打死不願登陸台灣」，今璨樹環流重新發展後，網友紛紛表示，「它還在啊？」、「生命力還真旺盛」、「頑強」、「怎麼感覺這顆颱風在逛大街」、「結構依然紮實，真是風界奇葩」、「燦樹防疫期還能玩那麼多國羡慕啊」、「生成滿14天才可以登陸喔」。