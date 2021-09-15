陳璇(右)攙扶著媽媽謝雪貞(中)。（郭吉銓攝）

金鐘視帝龍劭華昨（14日）晚間被發現在下榻的高雄八五大樓民宿房間內昏迷，失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，享壽68歲。15日上午完成遺體相驗、確認死因是疾病因素後，家屬中午隨即回到八五大樓招魂，並在傍晚5點半左右江龍劭華的遺體送抵台北市立第一殯儀館，他的一對兒女陳威佐、陳璇難過喊：「老爸下車了！」隨後移靈至龍巖會館，被女兒攙扶著的遺孀謝雪貞則不斷哭泣。

經紀人陳秀卿表示，因家屬處理治喪事宜需要時間，預計可以開放親朋好友與各界人士上香時間安排在17日，靈堂開放時間從上午8點半到晚上8點半。不過他生前好友柯淑勤已在第一時間奔赴龍巖會館弔唁。

柯淑勤第一時間奔赴龍巖會館弔唁龍劭華。（郭吉銓攝）

為了避免重演高雄媒體採訪時的混亂與衝突，經事前協調後，遺體在送入第一殯儀館、移靈時已設立採訪線，經紀人也提前拜託媒體「龍哥牌位進靈堂時，現場會有拉線，請大家可以拍但不要推擠，不要碰撞到龍哥牌位了，讓龍哥好好的走進來。」在場媒體也井然有序地進行採訪。