東奧選手跆拳道甜心羅嘉翎。（歐舒丹提供）

東奧選手跆拳道甜心羅嘉翎護具與星光瓶。（歐舒丹提供）

111SKIN明星面膜系列全新升級推出共6款超能敷膜，單支4380元起。（111SKIN提供）

ELEMIS 海洋膠原修護精萃油 15ml，3100元。（ELEMIS提供）

東京奧運一戰成名的選手空手道小清新文姿云、跆拳道甜心羅嘉翎，文姿云坦承奧運之前自己的狀態不甚理想，但她知道如果不調整好心態，奧運的表現也不會好，於是開始學習冥想，把自己的專注力找回來，對於羅嘉翎來說「前半年每天晚上都打回家裡哭，但現在更學會把握當下，才能突破所謂的撞牆期！除了運動的勵志故事，她們的保養心法也格外受到矚目，歐舒丹找來運動女神為「光萃肌活露」擔綱證言，分享保養tips。

經常得外出訓練的羅嘉翎與文姿云，對保養也不馬虎，隨身必備星光瓶搭配星光水，簡單步驟就能做到肌膚保養，羅嘉翎特別喜歡星光水天然愉悅的美好氣味，噴霧設計可以適當控制用量，讓她覺得很方便，而文姿云特別喜歡歐舒丹星光水輕敷在臉上的體驗，她大讚皮膚有種被保護的感覺。

歐舒丹重磅請來兩位話題新星，也把頂級品牌ELEMIS從代理商正式回歸歐舒丹集團，可以說是多喜臨門，ELEMIS將在10月6日再次登入台灣市場，同為英國奢華保養的111SKIN，旗下6大明星面膜系列全新升級，突破以往片狀面膜對於臉型的限制，能零死角貼合臉部輪廓，透過面膜保養宛如濃縮精華液的保養力，周慶更推出「超能敷膜限量組」買大送小下殺64折起。