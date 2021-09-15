36歲日本電視劇一姊綾瀨遙不久前確診新冠肺炎，緊急住院接受治療，但也被醫師指出她可能會有後遺症，對往後演藝事業會造成影響；綾瀨遙才康復出院沒多久，就遭日媒挖出她的母親拿她辛苦拍戲的血汗錢投資，卻疑似被詐騙1億日圓（約新台幣2500萬元），讓綾瀨遙震怒。

綾瀨遙上個月染疫消息曝光後，引起亞洲影粉絲們恐慌，都相當關注她的復原狀況；所幸她及時住院治療，目前也康復出院。但屋漏偏逢連夜雨，因為確診停工的綾瀨遙，今（15）日被日媒挖出，其母長期擔任綾瀨遙個人事務所的董事，卻疑似陷入投資騙局，從事務所挪用1億日圓（約新台幣2500萬元）當作投資基金。

綜合日媒報導，綾瀨遙母親是她的事務所董事，在今年初透過相識的稅務顧問建議下，把事務所的1億日圓（約新台幣2500萬元）資金交給第三方投資，為了每個月能獲取3%利息回饋；豈料，從5月開始，都沒有收到利息，資金疑似被對方騙走，綾瀨遙得知血汗錢被母親拿去投資還遇到詐騙非常生氣。在7月下旬，綾瀨遙就被拍到和會計師見面，據悉就是為了母親投資受騙一事。

綾瀨遙原本預計9月底新作品要開拍，還是和天王木村拓哉合作，重量級卡司加上歷史劇，從籌拍就已話題不斷，如今綾瀨遙身體才康復不久，拍攝進度可能也會有更動；另外又遇到母親疑似被詐騙一事，未來動向更令外界好奇。