苗栗一名馮姓男子在自家巷口停車，豈料，今年卻陸續收到共計14張違停罰單，違規日期為3月29日至4月13日，幾乎每一天都被檢舉，馮男憤而提起行政訴訟。苗栗地院認為，馮男的確違停，且每單檢舉時間均間隔2小時以上，最終駁回馮男上訴，因此14張罰單全數成立。

苗栗一名馮姓男子在自家巷口停車一連收到14張違停罰單，違規日期為3月29日至4月13日，幾乎每一天都被檢舉。（翻攝司法院網站）

判決書指出，家住苗栗的馮男主張，他習慣將汽車停放在自家巷弄前，而該巷道並未畫設黃線、紅線，他判斷並不影響行人與來車才選擇停放於該處，且苗栗市區晚上10時之後，路上就鮮少有車輛通行，而他遭檢舉的時間都是凌晨時分，難認他真的妨害他人通行。

馮男控訴，且他遭檢舉的照片為檢舉人家中的監視器畫面截圖，他認為該監視器應用於自宅門口與屋內，而非拿來檢舉他人，並反控檢舉人也有違規停車，受罰者卻只有他，實在荒謬，希望法官能撤銷14張罰單。

對此，新竹區監理所指出，透過舉發人所提供的照片，可見馮男停車的巷道並無畫設分向限制線，他將車停在該處已明顯導致其他用路人必須繞道而行，遑論大型車輛、救護、消防車等緊急通行需求，實在難說是「通行無阻」。

新竹監理所續指，且根據道交條例，違規停車每逾2小時就可連續舉發，而馮難男遭舉發均間隔1日，是屬於不同日的違規行為，且駕駛車輛在道路上並不是非公開活動，因此原處分並無不當。

苗栗地院審理後認為，馮男占用車道導致其他車輛必須繞道而行，確實是妨礙他車通行之處所停車，且檢舉開罰亦符合法規限制間隔2小時以上，認定為獨立的違規，應分別裁罰，最終認定撤銷原處分無理由，駁回上訴。