台北市長柯文哲近日上網路節目專訪時，說明自己會與民進黨分手的導火線來自基隆輕軌，他提及，預算從80億元暴增至580億，前瞻計畫造假的成分居多。對此，基隆市長林右昌表示，輕軌提升為中運量系統，預算增加是理所當然的事，並提及580億這個數字自己從沒聽過，認為是柯搞錯或口誤。

柯文哲日前上資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》接受專訪時表示，蔡英文總統第一個講的前瞻計畫就是基隆輕軌，但基隆輕軌從一開始說80億元，突然改成基隆捷運要580億，他質疑，「捷運蓋得下去嗎？蓋不下去！」，並認為從頭到尾都是騙局。

對此，基隆市長林右昌表示，輕軌提升為中運量系統，經費預算會增加，是理所當然的事，不過，台北市長柯文哲所提的580億元數字，倒是從來沒聽說過，應該是柯自己搞錯或是口誤。

林右昌說，現在基隆捷運已是升級版，比最初期的構想更完整，效益也更高，不可同日而語，過程能順利也要感謝柯文哲的支持，當時在交通部與北北基四首長會議時，一起達成歷史性共識，不僅整合民生汐止線東段，也依照柯的意思，將路線延伸到南港車站，從平面車站改為地下化車站。