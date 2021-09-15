疫情還未完全趨緩，台中市議員憂心街友變成人球，淪為防疫破口，要求介入安置，但市府帶去快篩又把人載回，質疑公園是街友安置所？社會局上周考量風來襲，將該街友安置特約旅館，但街友不願續住又重返公園，與民間安置單位協力，籲街友不要再以公園為家。

市議員林祈烽表示，一名男性街友住在西屯區福星公園內涼亭已多日，飲食有一餐沒一餐的，他與立委張廖萬堅服務處副主任賴威志、當地逢甲里里長廖婉菁前往探視關心，要求市府要介入安置，但將該名街友帶去快篩後，民眾又見該名街友繼續露宿公園。

民眾通報西屯區福星公園內的一處涼亭，有一位疑似腳部受傷，行動不便的男姓街友已停留多日，林祈烽得知該街友無水可喝、中午無飯可吃，還購買餐盒和飲水供其食用。

林祈烽服務處詢問該街友自稱姓洪，已住在公園涼亭一個月，期間在等待社會局的安排與接濟，抱怨沒人來關心，他原本住在北區，因家人都已往生不在人世，無力租屋，也沒有親人可以照顧，淪為街友在外流浪。

林祈烽抨擊，疫情期間，市府是把街友當人球踢嗎？街友的安置工作就是做PCR快篩而已嗎？福星公園不是街友安置所，應提供街友口罩等個人防護物資，及棲身、盥洗和用餐的地方。

對此，社會局表示，雖已協助該名街友PCR檢測結果為陰性，民間安置單位表示不便收容，考量上周颱風來襲，故暫時安置於特約旅館，數天後街友不願續住又返回公園，社會局持續與民間安置單位保持聯絡，同時連結資源，協助該名街友生活費、復健費及物資幫助。

社會局指出，疫情升溫後，街友小組社工增加查訪頻率，實聯制每周2至3次發放口罩等防疫物資，截至8月底已為80％街友進行快篩，另協助57名有意願施打疫苗的街友登記預約，其中52人已施打疫苗。