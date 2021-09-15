國內有308萬人接種第1劑莫德納疫苗後，遲遲等不到第2劑，被稱為「莫德納孤兒」。國民黨立委痛批，第二類官員們果然框金又包銀，台灣等不到莫德納疫苗，蔡政府如此消極，不積極爭取更多疫苗來台，難道真的在等高端？

國民黨立委鄭正鈐指出，台灣總共有343萬打過第一劑莫德納疫苗的民眾，其中198萬65歲以上長者，完成二劑接種的僅有8％，其餘92％的長者等了超過十週，保護力恐將逐漸喪失，但仍等不到第二劑。

鄭正鈐痛批，不過倒是第二類官員們完成接種第二劑的比率高達66％，完全不用擔心打不到。對比之下，第二類中諸如丁怡銘等的官員們，他們的生命果然是「框金又包銀」。

鄭正鈐認為，莫德納能否混打AZ或BNT疫苗，陳時中定調尚無足夠科學證明支持混打，但「莫德納混打高端」的臨床研究主持人，早已著手進行莫德納混打高端的臨床研究，還預估10月底將初步研究成果提供給指揮中心做參考。台灣等不到莫德納疫苗，蔡政府如此消極，不積極爭取更多疫苗來台，難道真的在等高端？

國民黨立委李貴敏指出，相較官員打好打滿，民眾苦等打不到已經夠悲情了，衛福部長陳時中居然還稱「疫苗不是等不到，是還沒等到」？難不成民進黨政府這場疫苗「飢餓遊戲」玩得太過癮了？繼續樂此不疲而不想停下來？這種風涼話實在讓人聽不下去！

李貴敏直言，請政府説清楚，究竟疫苗孤兒們什麼時候才有機會接種疫苗？已經打了第一劑莫德納疫苗的民眾們，他們的第2劑怎麼解決？是不是又要他們「有什麼打什麼」？此外，BNT何時能打到？難道因為官員已打了兩劑，就不管民眾打不打得到了嗎？