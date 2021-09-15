台南區農業改良場為配合政府大糧倉政策，將調整水稻雙期作田區模式，藉此建立以雜糧作物為主、水稻為輔的「水旱新輪作模式」，15日在雲林縣古坑鄉大自然莊園舉辦「中間作水稻台南19號有機栽培田間觀摩會」，吸引不少農民參加。

台南農改場表示，利用農改場育成的水稻新品種台南19號特性，生育日數約105天，早熟、稻穀產量穩定、米質優良、米飯帶有芋香味、稻穀耐貯藏性佳、抗葉稻熱病、抗倒伏能力良好、脫粒率適中等特色，可於5至8月生產作為中間作。

台南19號搭配早春種植大豆或甜玉米的水旱輪作，不僅減少雜草與病蟲害防治費用，且1期作種植大豆與玉米，較同樣1期作種植水稻的用水量減少60至70％，又因水旱輪作可減少雜草與病蟲害防治費用，經濟效益不亞於雙期作水稻田。

農改場指出，以中間作水稻最大效益在慣行栽培區為例，新輪作模式經濟效益較雙期作水稻高，早春種植甜玉米後種植中間作水稻，農民每公頃淨收益21萬2700元，較1期水稻、2期水稻的13萬6000元高出7萬6700元。因此新的輪作制度在慣行栽培區，不僅可節省水資源，亦可增加農民淨收益。

農改場說明，此次觀摩會示範區大自然莊園的有機栽培，甜玉米（華珍）的含苞葉鮮果穗每公頃產量為1萬3476公斤，以有機市場的每公斤37元計價，每公頃收益49萬8612元，加上轉契作及農業環境基本給付獎勵金3萬元，總收益每公頃有52萬8612元，扣除田間作業生產成本，每公頃淨收益達26萬9012元。