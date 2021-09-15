日網媒14日晚突然打出「演員佐佐木希與渡部建驚傳閃電離婚？」標題，但一直沒有出現後續內文，其他各大網媒也無發布類似消息，證實是虛驚一場，該篇文章也順勢改標題為「演員佐佐木希與渡部建驚是否會閃電離婚？」

當地周刊上周曾報導，佐佐木讓2歲的長男轉學一年要花約2百萬日圓的超貴族幼稚園，佐佐木被周刊拍到她去幼稚園接小孩的畫面，之前因「公廁不倫」被輿論撻伐的諧星老公渡部建開高級車接送。夫妻兩人回到車上笑顏交談，看似關係已恢復。

有日媒指出，最近佐佐木希上電視受訪，提到家庭的話題時，佐佐木希非常開心地講了兒子的事，但對老公卻隻字未提，分道揚鑣姿態明顯。佐佐木為了小孩拚命工作，她正演出NHK《白色濁流》，6月拍了電影，9月演舞台劇，成為家中的經濟之柱，面對之前的風風雨雨、積極演藝事業。

佐佐木今年3月搬新家，搬進約4億日幣的住宅大樓，傳是佐佐木以個人事務所名義一次付現購入的。他們的長男轉學別的幼稚園，該校是可從幼稚園到小中高一路直升，有很多當地藝人的小孩就讀，若一直讀到高中總共要約3千萬日圓。