台中市政府15起至17日於全市45處「快打站2.0」及梨山衛生所，為全市65歲以上長者及55歲以上原住民接種第二劑AZ疫苗，大肚運動公園太極拳訓練場的大肚「快打站2.0」調用2部電動高爾夫球車「健康號」及「長壽號」，協助接駁民眾入園至快打站現場，搭乘民眾也紛紛大讚貼心。

大肚區長白峨嵋指出，配合快打站撤離校園，大肚區快打站調整至大肚運動公園太極拳訓練場為民眾提供接種服務，由於快打站場所距離園區路口約200公尺，為減輕行動不便長者行動負擔，調用2部電動高爾夫球車接駁民眾至快打站。

民眾搭乘高爾夫球車漫遊綠意盎然的公園內，間接舒緩民眾接種疫苗的緊張情緒，民眾紛紛感謝市府及公所的貼心，直呼打疫苗還能體驗「微旅遊」的渡假氛圍，相當有趣。

因應開學快打站1.0全面撤離校園，各區公所另尋大空間、動線好、有空調的場所，升級2.0為民眾繼續服務。

民政局長吳世瑋表示，「快打站2.0」正式上路為民眾服務，動員各局處與區公所同仁超過4800人次全力提供接種服務，還有民間宗教團體主動出借場所並號召志工加入「快打站2.0」服務行列，公私齊心抗疫，共同守護群體健康安全。

他也感謝尚龍實業負責人陳緯騰免費出借2部電動高爾夫球車，協助大肚快打站接駁民眾，提升快打站服務品質，讓市府團隊全力以赴照顧市民健康。

為了提供入園接駁服務，白峨嵋與5名同仁前天就到場加緊練習高爾夫球車的操作，全力提供民眾優質的搭乘感受與服務。大肚公所替兩部高爾夫球車命名「健康號」及「長壽號」，希望前來接種疫苗的長輩都能健康、長壽。

區公所提醒長輩依通知時間、地點「分里、分時段」原則分流接種，同時攜帶通知書、健保卡、身分證及接種紀錄卡（黃卡），事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），減少現場等候時間；黃卡若遺失可先至轄區衛生所申請補發，並在快打站現場提供工作人員檢核及登錄接種資訊。