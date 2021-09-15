台中第八期AZ疫苗接種登場，中市府向中央爭取再增配2萬劑，仍不能滿足所有符合資格者接種。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

1922疫苗預約平台第八輪打AZ，除開放18到22歲年輕民眾預約接種，台中市採雙軌制透過民政系統造冊為65歲以上長者接種第二劑，因符合資格人數為16萬7016人，經市府爭取只獲配15萬4900劑，其中18到22歲部分只配發60％，而65歲長者也只達95％，且考量供應量仍不足，且中央宣布此次配給將1瓶打10劑改為1瓶以11劑計算。

中央配撥AZ疫苗，台中原預計獲配13萬4900劑，因符合資格人數為16萬7016人，經市府極力爭取，中央預計9月18日將增配2萬劑。

衛生局指出，今起至23日將接續開打第八期AZ疫苗，台中共開設10萬預約量能供民眾預約，統計共預約9萬6326人，預約比率96.3 ％；另設籍台中的65歲以上長輩及55歲以上原住民，若已與第一劑接種日期間隔10周以上，將可從15日起至17日依照通知單指示至45處「快打站2.0」及梨山衛生所接種。

有關中央第八期配撥AZ疫苗數量，衛生局說明，中央以7月19日前完成AZ疫苗登記的18至22歲民眾的60％及符合第二劑接種間隔者95％計算，並扣除中央預估縣市第7期剩餘庫存後提供，並以每瓶接種11人計算；這個分配方式不但台中市如此，全台各縣市都採不足額撥配。

中央也將分二階段配送至縣市衛生單位，包括9月14日已配送60％，以及9月18日將再配送40％。唯這個分配方式，讓18到22歲年輕人想打疫苗即使接到簡訊通知，仍有4成符合資格者預約不到，而一瓶以11劑計算配給，也讓預約不到想要排打到殘劑機會渺茫。