竹南君毅中學學生秋節推出應景餅乾等禮品。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學學生秋節推出應景餅乾等禮品。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

每年中秋節是竹南君毅中學學生學以致用大顯身手的好時機，為應秋節到來，包括餐飲科、多媒體技術科及觀光科學生共同推出自製應景賀卡及食品，今年跳脫傳統思維，以「幸福」為主題來製作養生餅乾、賀卡及咖啡，校方透過實習場域的訓練，提升孩子的自信心。

君毅中學表示，校方積極推動「君毅幸福工程」，培養孩子帶得走的能力，把學習的主導權交給孩子，當孩子清楚了解目標後，就開始行動、思考、計畫、分工，要變通、設法克服困難，完成任務後還要自省精進。

為了秋節應景活動，包括餐飲科、多媒體技術科及觀光科學生聯合以各自專長項目，分別製作幸福月餅、精美賀卡及咖啡包，賀卡主題是悠閒小兔賞月，提供大家在品嚐咖啡搭配養生餅乾，可以悠閒地賞月。

而觀光科在咖啡特色課程中特別傳授咖啡烘豆技法，禮盒呈現的是班可福法特－貝內費加Ｇ１、吉利馬札羅火山這幾款豆子。此外，透過君毅幸福咖啡屋，訓練學生從挑豆、烘豆、到研磨、製作成耳掛咖啡，能做中學真的是很難得的經驗。

餐飲科手工餅乾，堅持手揉麵團所製成，使用不添加人工香料色素及防腐劑，低糖低油，以海藻糖、發酵奶油、在地小農雞蛋等物料為食材，拿在手上，只能聞到淡淡的香味，有別於人工香料的濃郁，但在品嚐時，精純原物料的香味，在口腔、鼻腔中漸漸呈現出來，不甜不膩純粹的細緻口感，美味的恰到好處。最特別的是我們的咖啡餅乾，是採用咖啡渣再次利用，做成的咖啡核桃餅，其獨特的個性和特殊的口感，品嘗每一口，都可以帶來不同的驚喜、不同的幸福。