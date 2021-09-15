首日領先的陳敏柔，今天在2021山溪地真善美元素營傳承賽第2回合頂住對手追擊壓力，後9洞才發揮推桿準度，以70桿完賽，總計138桿，4桿之差歡喜贏得職業生涯首勝。賴怡廷在最後一回合比賽前段一度追成並列領先，可惜未能加速超前，最後以總計142桿名列第二，她的首勝開胡還要再等一等。

陳敏柔今天最後回合決戰雖然帶著3桿優勢出發，但是第1洞就吞柏忌，這回合的博蒂遲遲無法開張。前一組的賴怡廷雖然也在第1洞多花1桿，但她從第2洞起連續3洞推進博蒂。追平陳敏柔並列領先。只可惜賴怡廷後繼乏力，推桿老是差那麼一點點，連續7 洞打帕之後，在第12和13洞連著吞下柏忌。

此時陳敏柔卻在兩個短洞都推進博蒂，一來一往又變成陳敏柔超4桿，戰況也就此底定。陳敏柔賽後說，「轉職業3年多終於拿到冠軍了，贏得勝利被潑水慶祝的感覺很爽。」她表示，2018年南寶女子公開賽曾經有機會爭冠，但那場比賽最後1桿之差不敵業餘好手侯羽薔。

陳敏柔指出，第一勝等很久了，其實最近有點陷入低潮，短鐵桿狀況不佳，還好防疫期間在家裡花了很多精神練推桿，解封之後她知道要趕快把握住機會發揮， 最近幾場出賽平均推桿數都在30推左右，今天決戰只花了27推，但她也說，今天出發時覺得領先3 桿不夠多，想打得積極一點反而把腦袋搞得太複雜，想太多了。還好後9洞有及時發揮，保住生涯首勝。

除了賴怡廷4桿之差排第2，今天擊出全場最佳69桿的劉芃珊以兩回合總計143桿和李佳霈並列第3，同樣擊出69桿好成績的洪玉霖則以144桿和謝瑀玲並列第5名。