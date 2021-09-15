國內15日新增一例COVID-19本土個案，目前感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土確診者為桃園機場負責客艙清潔人員，初步定序染Delta變異株，曾接種一劑AZ疫苗。圖為桃勤清潔人員在客機停妥下客完畢後，換上防護衣，準備上機做清潔消毒工作。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

國內15日新增一例COVID-19本土個案，目前感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土確診者為桃園機場負責客艙清潔人員，初步定序染Delta變異株，曾接種一劑AZ疫苗。桃勤公司表示，初步已經匡列40位相關同仁。

國內15日新增一例COVID-19本土個案，目前感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土確診者為桃園機場負責客艙清潔人員，初步定序染Delta變異株，曾接種一劑AZ疫苗。圖為桃勤清潔人員在客機停妥下客完畢後，換上防護衣，準備上機做清潔消毒工作。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

桃勤公司表示，該名確診個案是客艙服務部一員女性同仁，於14日16時到班工作前，依機場現行規範，執行高風險作業人員5至7天快篩檢測時，試劑結果顯示為陽性，公司立即依程序通報桃園機場公司與疾管署，同時也安排員工搭乘防疫計程車，前往部立桃園醫院進行PCR檢測，桃園醫院於19時20分回報檢測結果為陽性確診，隨即讓員工留院接受診療。

國內15日新增一例COVID-19本土個案，目前感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土確診者為桃園機場負責客艙清潔人員，初步定序染Delta變異株，曾接種一劑AZ疫苗。圖為桃勤清潔人員在客機停妥下客完畢後，換上防護衣，準備上機做清潔消毒工作。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

桃勤公司指出，再接獲員工確診後，已經啟動內部防疫居檢程序，初步調查曾與該員有近距離接觸人員，及其個人活動軌跡，目前已經匡列40位相關同仁，分別通知被匡列同仁居家休息避免外出，並陸續請同仁接受PCR檢測。另外，所屬工作場所也已進行大規模徹底消毒，並加強消毒頻率。

國內15日新增一例COVID-19本土個案，目前感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土確診者為桃園機場負責客艙清潔人員，初步定序染Delta變異株，曾接種一劑AZ疫苗。圖為桃勤清潔人員在客機停妥下客完畢後，換上防護衣，準備上機做清潔消毒工作。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

桃勤公司表示，將全力持續配合政府單位疫調程序，及相關人員檢測作業，至於進一步的結果，則由中央疫情指揮中心宣布說明為準。