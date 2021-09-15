前世界重量級拳王賀利菲德(Evander Holyfield)前幾日復出，被退役格鬥冠軍貝佛特(Vitor Belfort)一頓猛揍就打倒了。賀利菲德年輕時以耐打著稱，他不怕麥克泰森(Mike Tyson)的鐵拳，他也擊退了老前輩佛爾曼(George Foreman)，根據賀利菲德的「親身測量」，他覺得還是佛爾曼的拳頭比較可怕。

賀利菲德曾在《Tru School Sports》的訪談表示「大喬治」佛爾曼是他碰過最可怕的對手，「天哪，他真的有夠強壯，他打中的每一發拳頭都能傷害你，只要被他狠狠逮到一拳，你就玩完了。」兩人在1991年對決，賀利菲德當年29歲，佛爾曼42歲，最後賀利菲德以一致判定獲勝，該場比賽刷新了當時職業拳擊的票房紀錄。老佛爾曼接著公開向泰森叫陣，後來因為技術問題而破局。

至於當年最令人畏懼的泰森，賀利菲德反而不怕他，「泰森主要是出手速度非常快，佛爾曼動作很慢。但是只要被佛爾曼打個正著，一拳就躺了。」賀利菲德說他的打法是使用雙手抱住頭部兩側，再以頭部接近對手，如此泰森的左右勾拳都不管用，唯一要提防的只有上勾拳，因為泰森的站姿（正面接敵）是以勾拳為主要武器。賀利菲德此舉被泰森指控有「違規頭槌」的嫌疑，但是裁判沒抓，憤怒的泰森就咬下賀利菲德一小塊耳朵，成為拳壇笑柄。

賀利菲德兩度打敗不可一世的泰森，多年後終於有人給泰森報仇了。美國時間9月11日，貝佛特跟58歲的賀利菲德打了一場，開賽1分多鐘就收拾掉賀利菲德，賀利菲德仍是使用當年打敗泰森的抱頭架式，沒想到貝佛特連續勾拳下去，輕易就把賀利菲德打趴。