福建新冠疫情惡化，中國大陸14日新增本土病例50例，全部在福建，其中莆田市占33例、廈門市12例、泉州市5例。自9月10日以來，福建省累計本土確診152例，目前均在住院中。此次疫情兒童確診比例較高，莆田市仙遊縣一處隔離點就有26名7歲以下兒童，最小僅2歲多，每個小孩都有一位家長陪同。

福建省衛健委通報：自9月10日起，福建省累計本土確診152例，目前住院152例（廈門市45例、泉州市16例、莆田市91例），無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在集中隔離觀察13例（廈門市1例、莆田市12例）。經疫調發現，一名林姓男子從新加坡入境，疑似為本輪疫情源頭。

在重災區莆田市，本輪疫情已形成鋪頭小學和協勝鞋廠為中心的兩條傳播鏈，兩個點均有20多人感染。此次未成年人確診比例較高，僅莆田一地就有超過30名孩童核酸檢測呈陽性，涉及兩間幼兒園、3間小學和1間中學的學生。莆田市仙遊縣一處隔離點就有26名7歲以下兒童，最小僅2歲多，每個小孩都有一位家長陪同。

泉州台商投資區、豐澤區從15日開始區內幼兒園全部停課，其中，台商投資區組織已對全區69所公、民辦幼兒園的1萬多名師生進行全員核酸檢測。

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