民進黨台北市議員王世堅。 (資料照片)

振興五倍券將於9月22日起開放登記預約及數位綁定，10月8日起領取使用。台北市議員王世堅直言，行政院長不是康樂股長，並指各部會是為了搭配五倍券在隨之起舞，五倍券人人都有，但其他各種券卻都有數量限制，等於大家天天憑運氣在抽獎，他更痛批行政院把簡單的事情複雜化，發錢給民眾都發到驚天地泣鬼神，真的是很莫名其妙。

王世堅今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，希望行政院做更多的事、做大事，行政院長不是康樂股長，台灣人要怎麼吃喝玩樂，過基本生活，不用你教，五倍券已經爭論這麼久了就趕快發一發，但其他各部會什麼動滋券、藝FUN券、農遊券、一堆券，這變成是各部會為了搭配五倍券政策，就跟著隨之起舞，大家一起玩、一直玩、一路玩，玩這種遊戲。

王世堅直言，至少五倍券每個人都有，可是其他這些券都是有一定的數量，所以才會委由政委唐鳳設計網路平台來登記、發放，但這等於大家天天在抽獎，這是靠運氣，不是靠努力，「我覺得很莫名其妙」，並指有些經濟困難、辛苦過活的民眾就算抽到了，可能也不會太高興。

王世堅認為，行政院應該去研究國土規劃、縣市怎麼整併、稅金怎分配，應該要幹這些大事，而不是整天針對雞毛蒜皮的小事，發錢給民眾都要搞這種方式，把簡單的事情複雜化，搞得驚天地泣鬼神，「我個人是覺得4個字，莫名其妙」。