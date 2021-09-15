台北、新北、桃園工程激增，加上整頓非法砂石堆棧場，大批廢棄土方無處去，轉戰中南部，彰化縣淪為「廢土天堂」，芳苑首當其衝，魚塭被填平後，溢到良田，近日北彰的濱海線西鄉也被攻占，今年破天荒的瘋狂，彰化縣政府統計，通報73件，已開罰35件。

北部廢土無處可去，業者動起偏荒鄉鎮的主意，日以繼夜，幾千車次的砂石車，載來廢棄土方，讓芳苑鄉的地貌在短短幾個月之間，有了驚人的改變，芳苑魚塭一座座被填平。

芳苑鄉淪為「廢土天堂」，外縣市廢棄土方填平魚塭、農地，改變地貌。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

「不要讓家變成廢土垃圾場」，芳苑人發出怒吼，指出不僅廢棄低窪魚塭一夜間被填平，還長高超過路面，一遇大雨土方到處流竄，爛泥淹沒良田，流進還在養殖的魚塭，池裡魚蝦貝等水產都遭殃了，經濟損失慘重。

廢棄土方開始攻占線西鄉，15日民眾舉報，縣府聯合稽查小組展開調查，確定未經申請。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑鄉民激發愛鄉意識，遇到可疑案件就通報，彰化縣政府也結合警察局、環保局、地政處、水資處、農業處等聯合稽查，只要有人報案，就出動調查。

廢棄土方開始攻占線西鄉，15日民眾舉報，縣府聯合稽查小組展開調查，確定未經申請。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美指出，外來業者填了芳苑鄉之後，又轉戰大城，防不勝防，近日連北彰都染指，砂石車一車車載運土方到線西鄉，實在太離譜了，不知道這些土方哪裡來？是否有汙染？並指出，針對傾倒來源不明土方，每件只罰6萬元，和背後利益相較，難收遏阻之效，要求更完善對治之道，嚴格取締。

彰縣府農業處表示，土方填埋農地的案件激增，被舉報後，地主幾乎都辯稱要改善地力，為了杜絕亂象，縣府已在8月12日公告「彰化縣農業用地申請改良作業要點」，未經申請，將依違法區域計畫法，移送地政處裁罰，至今無人申請。

彰化縣環保局指出，去年舉報濫倒土方46件、開罰2件，今年急遽暴增，統計至今已73件，其中芳苑鄉多達26件，已裁罰35件，其餘還在認定中，目前均依廢棄物清理法第9條，剩餘土方有汙染之虞，予以罰款。