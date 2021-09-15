中央訂9／23日開打12~17歲國高中學生BNT疫苗。台中市府要求各校發送家長同意書共發給132所符合施打對象的學校，目前僅完整回收41校問卷回收率僅31％。市長盧秀燕說，打疫苗是各喜各愛，一定要尊重市民意願絕對不強迫，因每人狀況不同，家長若有疑慮千萬不要勉強。

中市政府指出，9／23日開打的第一波BNT對象以國中、高中與特殊學校學生為主，總計132校共計約15萬名學生，已繳回問卷學校有41校，回收人數為3萬378人，同意在校施打人數2萬8036人，高佔學生數的92.29％；同意醫療院所356人，約佔1.17％；不同意施打者佔6.54％，不同意施打原因為家長「評估中」。

市長盧秀燕說，這是政府第一次幫12歲以上學生施打疫苗，原本依照中央既定計畫應該在13日回收，考量許多家長希望孩子施打疫苗，又擔心疫苗副作用仍需時間考慮，市府決定將接種同意書回收日延後3天，16日設為最後回收日，希望讓家長多幾天時間思考及評估。

台中市長盧秀燕15日到南屯區慈濟台中靜思堂快打站視察時指出，她明白家長面對孩子要打第一劑BNT疫苗，心情「既期待、又怕受傷害」，期待孩子擁有保護力，又怕孩子無法承受副作用；市府把意願書回收時間放寬3天，目前回收BNT接種同意書中，選擇在校施打比例大概有9成左右。