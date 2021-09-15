《梵羽神遊》主角默默是一名在異鄉打拚的少女，受到陌生人的關懷，找到信仰的力量，此劇的宣傳照以慶安宮媽祖為範本，媽祖還指示要畫年輕一點。（劉秀芬攝）

台南善化慶安宮主祀媽祖，是當地人重要信仰中心，在善化開辦梵羽小舞劇坊已經20多年的康惠貞，多年前就有意以媽祖信仰為主題創作，最新舞劇《梵羽神遊》將台灣傳統媽祖信仰的精神內涵結合社會時事演出，25、26日將於新營文化中心演藝廳登場。

舞劇製作人康惠貞表示，作品是受到台灣版畫家林智信的版畫創作《迎媽祖》啟發，序曲則以詩人簡齊儒的現代詩作《緣來是您》對媽祖信仰親切、溫暖、貼近生活的描述為基礎，融入傳統藝陣、現代舞蹈和精采劇情而創作出的一齣跨界舞劇。

此次表演更邀請超過50位來自不同領域、從8歲到50歲的表演者，整個製作編制更是高達近百人，其中多位演出者都是舞劇坊培養的在地國小學童。

康惠貞說，劇中所呈現的媽祖信仰精神就像《緣來是您》的詩作第一句「唉唷，阮兜的林小姐」，俏皮的暱稱媽祖為林小姐，展現出媽祖貼近關懷每一位信徒的心意，只要有心，只要有愛，人人都可能是彼此的「林小姐」。

康惠貞表示，這次演出日期受疫情影響一波三折，但慶安宮媽祖指示劇團要於中秋節前後演出，最後幸運敲到檔期，此系列共有三部曲，預計2022年將帶來二部曲和三部曲，期望透過劇中人物認同自身信仰根源的同時，帶領觀眾探尋自己的初心，重新補足面對生活的勇氣。