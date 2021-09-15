貨櫃三雄長榮、陽明及萬海7月中出現超過40%崩跌後，股價陷入低檔盤整階段，近期走勢相當疲軟，儘管如此，還是有本土法人看好，三雄獲利持續成長，預估明年每股盈餘（EPS）有望挑戰50元，目標價更是上看359、351及403元，消息一出引起PTT網友們熱烈討論，有不少人認為，三雄近期走勢疲弱，且賣壓相當沉重，要衝破200元甚至300元都有難度，喊價作法可能是打算出貨，「法人是被套多少，根本有出貨陰謀。」

本土法人認為，貨櫃三雄今年每季的獲利都比前一季出色，整年EPS有望突破35元，且明年獲利還會優於今年，全年EPS上看50元，因此調升長榮目標價至359元、陽明351元及萬海的403元。

由於近1個月長榮、陽明股價多在120至140元徘徊，距離233元與234.5的歷史高點有段落差；萬海近期則在200元上下整理，與353元的歷史高價相差不小，因此當法人將三雄目標價喊破300及400元時，引起熱議。

PTT網友紛紛留言表示，「這法人是宏遠吧，無限看多航運」、「EPS直接跳到50是怎樣」、「先破200再說啦，還300」、「這目標價真的有點扯，現在明明跟死魚一樣」、「法人的報告已經沒有參考價值吧」、「這種目標價我也會喊，太誇張了吧」。

此外，有不少人認為，法人此次再把航運的目標價喊高，其實是想藉機出貨給散戶，「準備出貨啦，韭菜快接」、「出貨文來啦」、「其實是準備要出貨」、「哪個垃圾本土法人要倒貨怕沒人接？」、「這家是不是被套在山頂，才會狂喊成這樣」、「法人是想出貨給誰，現在沒人會被騙吧」、「上面套一堆韭菜，很難破300吧。」

長榮今（15日）收在124.5元，上漲1元（或0.81%），陽明漲4元（或3.40%），收在121.5元，萬海收在205元，上漲3.5元（或1.74%）。