南監教化科社工師代表將「枕邊細語-為孩子說故事」繪本及錄製光碟，致贈家屬。(曹婷婷攝)

南監今明兩天舉辦中秋節電話懇親。(南監提供／曹婷婷台南傳真)

每年中秋節前，台南監獄都會舉辦中秋面對面懇親，讓收容人與家人「團圓」，但今年因應疫情，為防堵疫情進入矯正機關，也避免家屬南來北往增加染疫風險，今年停辦面對面懇親，改以行動視訊接見、line接見、電話懇親等方式維繫親情，另也遴選家有15歲以下子女的12名收容人錄製影音光碟送給孩子，填補遺憾。

雖因疫情，暫停面對面懇親，但南監也安排收容人阿庭家屬到接見室，由教化科社工師代表將「枕邊細語-為孩子說故事」繪本及錄製光碟，致贈家屬，期望在這疫情嚴峻之際，親情連結不受阻撓。阿庭女兒晴晴看著繪本直喊「是爸爸！」阿庭妻子說，「第一次看到他唸繪本，很感動，希望他出監能有所改變。」

台南監獄典獄長莊能杰表示，疫情以來，為保持親情聯繫，除持續辦理一般電話接見外，家屬也可透過網路申請「行動視訊接見」， 三級警戒時，更擴大以line進行視訊接見，經統計，疫情期間有1167名家屬、471人次收容人受惠。

另外，為提升家庭親子關係，遴選家中有15歲以下子女共12名收容人，由社工師帶領「枕邊細語-為孩子說故事」疫起繪出愛團體，結合電子家庭聯絡簿，由子女申請網路上傳其生活點滴照片，提供作為與收容人共同創作家庭繪本之素材，並由收容人朗誦繪本並錄製影音光碟。

南監於15、16日上午9時至下午4時舉辦中秋節電話懇親，共1235名收容人申請參加，其中，4名透過電話與旅居海外的家人互連親情。另為避免群聚風險，參加收容人全程需戴口罩，依固定動線進行人流管控，每梯次間確實以酒精棉消毒擦拭話筒及桌面，會場內人數限制總量為80名。