「直播天王」連千毅狂做公益不手軟，近日更因為接連出手幫助「FBI帥哥」鄧佳華、澎恰恰與李炳輝，狂上媒體版面，網路聲量暴漲，也讓PTT網友好奇於八卦版PO文「為什麼連千毅會紅？」引爆熱議。恰巧資深媒體人許聖梅昨（14日）於談話性節目談起連千毅熱潮，也表示真正讓連千毅一戰成名、讓「現主時」變成口號，就是2019年的「直播主大亂鬥」街頭鬥毆事件。

許聖梅昨晚在《這！不是新聞》分析連千毅爆紅現象，表示真正讓連千毅一戰成名的，就是2019年的直播主大亂鬥，「直播主大亂鬥讓連千毅當時聲量是多少？很驚人，47840筆有關於連千毅的新聞，因為大家都在關心現在這個直播主發生了什麼事情，那當然也因為這個事件，讓連千毅收押有1年的時間。」

其實連千毅出身背景相當複雜，出生於雲林鄉的他，14歲因父母投資失利，被迫提早長大，到台北蘆洲闖天下，因此接觸黑社會，20歲加入竹聯幫，24歲就因從事「地下放款」有成，在竹聯幫天龍堂內跟隨「中生代」大哥，後來在幫派支持下，轉移至台北都會區發展，投資經營酒商、地下期指期貨、以及高利率放款。

之後連千毅更成功靠臉書直播翻身，大手筆買下8000萬的電梯豪宅送漂亮老婆，感謝老婆一路以來的不離不棄，他更不諱言自己捐錢助人就是在洗白。早前連千毅更被爆料，由於他有錢又有勢，除了老婆之外，還和包括直播辣妹、單親媽媽等4女有著感情上的牽扯，爭相為他爭風吃醋，足見連千毅驚人魅力。

至於連千毅為什麼會紅？原因也吸引PTT網友熱議，「很會炒話題，FBI、澎恰恰、李炳輝」、「做好事啊，沒看到一堆人跪舔」、「因為他會炒話題，但是他也會捐錢」、「吃到草根族群跟館長一樣」、「同溫層，當兵一堆三教九流，才知道自己見識少」。