台北市長柯文哲。（北市府提供）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

台北市長柯文哲今（15）日下午在防疫記者會中稱，「死800多個人跟高端無關，但跟陳時中有關。」有網友幫中央護航，「阿北只會罵人」、「台北市長幹嘛？」不過護航的說法反挨轟，「塔綠班憤怒中」、「塔綠班手法還是一樣，推給雙北就對了？」、「塔綠班就是垃圾」！

北市府今（15）日下午舉行防疫記者會，媒體詢問為何認為中央想讓國民打兩劑高端，直到疫苗打死了800多人才收斂？柯文哲對此指出，台灣疫苗事先完全沒規畫，有什麼品牌打什麼，常常是別人送什麼就打什麼，也直言他已經氣到不想批評，簡直亂七八糟，反正中央撥什麼就配合打完。

媒體再追問陳時中回嗆疫苗打死800人和高端有什麼關係？柯則說，「死800多個人跟高端無關，但跟陳時中有關。」至於中央買不到疫苗都怪大陸，他說國際疫苗產地包括美國、英國等地，「這幾個國家都是中國可以管嗎？」強調中央不要牽拖，也說別再問會讓他生氣的問題。

對此，有PTT網友開始幫中央護航，「好了啦」、「阿北只會罵人」、「台北市長幹嘛？」、「都說負責了，也說3+11不是破口」、「要三不五時罵一下中央，人家才會覺得阿伯有在做事」。

也有網友聲援柯文哲，「塔綠班憤怒中」、「都說了我負責了，但我沒責任喔」、「塔綠班歸隊！」、「阿伯有guts」、「防疫政策要配合中央，出事都地方扛」、「塔綠斑又7PUPU了」、「放心啦，黨才不在乎」、 「塔綠班又在拉萬華救援」、「莫忘3+11阿」、「塔綠班手法還是一樣，推給雙北就對了？」、「塔綠班就是垃圾」！

（取自PTT）

（取自PTT）