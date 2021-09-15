距離2022縣市首長選舉僅剩1年左右的時間，各黨派都已開始布局。至於誰代表國民黨參選高雄市長？打狗英雄聯盟此點名7位2022可能的高雄市長戰將，並稱高雄並非難以攻破的城堡。前國民黨青年中常委呂謦煒則點名，國民黨台北市議員羅智強、前國民黨立委柯志恩，若代表藍軍出戰，都是不錯的選擇。

據香港媒體《中評社》報導，親藍的打狗英雄聯盟3月成立，由南台灣學界、社團、青年和公共事務參與者所組成，班底包括高雄大學教授、高雄智庫召集人廖義銘。今天「打狗英雄聯盟」記者會，出席者包括崑山大學教授馮國豪、啄木鳥聯盟發起人林岳龍博士、醫師蘇偉碩、網紅歷史哥李易修、國民黨前青年團團長呂謦煒、打狗英雄聯盟青新行動組召集人劉志凡。

呂謦煒在「打狗英雄聯盟」記者會表示，國民黨必須走出來面對民眾，而高雄就是重中之重。打狗英雄聯盟也點名7人可能的高雄市長戰將，國民黨台北市議員羅智強、前國民黨立委柯志恩、前高雄市副市長李四川、國民黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫、無黨籍立委高金素梅、民眾黨主席台北市長柯文哲等7人。

呂謦煒認為，朱立倫、江啟臣等兩位黨主席候選人如果能到高雄開疆闢土，不僅整個台灣聚焦在高雄，也是改變高雄的最佳人選，希望兩人能認真考慮。呂謦煒還點名柯志恩、羅智強都是不錯的選擇，不但形象清新，也很有戰鬥力。尤其在國民黨主席選舉後，一定要在今年11月底前搞定高雄市長人選，起碼要預留1年的時間準備，這樣才有機會。