彰化縣65歲以上長者約10萬人已接種第一劑莫德納疫苗，眼見AZ第二劑都已經完成造冊，陸續安排施打了，莫德納卻還沒下落，都等得心焦。王惠美表示，還需要再等等中央來核撥，只要疫苗一到，就會安排接種。

王惠美表示，彰化縣65歲以上長者接種率已經到78.11％，21萬5415人已接種16萬8262人；18歲以上接種率54.48％，有107萬4164人，已接種58萬5165人。

王惠美指出，第八輪中央配發本縣AZ疫苗量，合計7萬1200劑，首日預約施打率90％。

葉彥伯表示，彰化持續嘉玲，但不要忘了北部縣市仍有出現突發性個案，還是要遵守防疫守則，居家抗原快篩持續上升至近4000人次，居家隔離人數6人，增加的1人是境外移入個案的接觸者。

葉彥伯指出，依經驗預約制的接種率可達約98％，而戶政造冊的接種率會少一些，尤其是長輩，因老人身體狀況多，有時應接種那天身體出狀況而無法前往，就可打電話給衛生所、衛生局或村里長，縣府都會將疫苗留著，等長輩方便時再前來施打。

葉彥伯表示，目前已有6萬多人使用過「彰化縣流行疫情指揮中心COVID-19 公費疫苗接種查詢網」，大家只要輸入身分證號碼，即可查詢長輩的接種時間和地點，家人就可安排好接送時間，非常方便。