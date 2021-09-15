改編自真實事件的電影《失控的審判》，描述一位911事件嫌疑犯，未經審判即遭美軍拘捕，刑求審問超過14年。在片中飾演軍事檢察官的「奇異博士」班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）日前出席多倫多國際影展時，再度為這件未經審判911疑犯的事件發聲，他說：「我們必須要向世界證明，我們不會做出如同恐怖份子對我們所施的暴行，我們可以做得更好。」

班尼狄克康柏拜區在片中飾演軍事檢察官，追尋真相，特別選在美國曾遭逢的911恐怖攻擊20周年對美國政府喊話，他說：「我明白那座監獄存在的目的是為了避免再次陷入的恐怖攻擊，但太讓人恐懼了，就像電影中的這位真實人物，被拘禁刑求14年後才確定他並非恐怖攻擊的犯罪者，政府根本抓錯人了。」

這名真實人物名叫穆罕默德，他在家中被美國軍方拘捕，原本他以為只是協助當局對恐怖分子的調查，但沒想到卻從此一去不回。班尼狄克康柏拜區利用出席多倫多國際影展的機會，對美國政府喊話：「如果我們試圖為恐怖主義而帶來的恐懼伸張正義，我們就得向世界展示，我們比那些到處散播恐懼的人更好。」該片也正於CATCHPLAY＋影音平台上架播出。