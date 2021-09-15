年度災難動作鉅獻《疾凍救援》集結了動作巨星連恩尼遜、實力派演員勞倫斯費許朋、班傑明沃克以及安柏米桑德，由億萬票房強片《空中監獄》《終極警探3》編劇強納森漢斯林執導，為全球觀眾如實呈現只有加拿大北部能見到的壯闊「冰路」場面，製作團隊全程採實景拍攝，用盡全力讓積雪保持乾淨一個月，建造了深達兩公里的冰層，所有人都得面對零下50度氣溫，必須穿著電動發熱的衣物，才能在戶外待超過15分鐘，挑戰難度非同小可。

該片特技統籌找來連恩尼遜合作超過12年的老戰友馬克凡斯洛，兩人默契絕佳，讓親自下海的連恩尼遜大展身手狂毆反派班傑明沃克，但就連經歷過許多影史名場面的連恩尼遜都坦言：「有一些打鬥戲的動作，我以前就做過幾次，但從來沒在冰上做過啊！那真的是兩碼事。我和我的敵手班傑明沃克，都要在冰上努力保持平衡，感覺我們的腿好像小鹿斑比一樣站不穩。」

導演強納森漢斯林相當堅持要拍出卡車實際飆上冰路、行經危險山路的震撼場面，對此他驕傲表示：「我們將2020年全新出產的Kenworth18輪巨型卡車結合Ford F-550重型皮卡車，改裝成上下兩層，窗外和擋風玻璃外的背景都是真的，全片的開車場面有百分之98都是這樣拍成，我們沒有使用綠幕背景，也沒有讓演員被拖車拉著假裝開車！我很滿意這種做法，這是完全創新又獨特的過程，前所未有的創舉。」《疾凍救援》9月24日全台上映。