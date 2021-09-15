雲林縣政府舉辦「柚子界2021中秋奧運會」，精選5名「柚子選手」促銷雲林柚子。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

每到中秋節，家家戶戶少不了營養美味又應景的柚子，雲林縣政府農業處為了讓大家知道柚子的神奇能力，特別舉辦「柚子界2021中秋奧運會」，精選5名實力頂尖的柚子選手，只要在縣農業處活動頁面，pick你最喜歡的選手並點讚投票，就有機會獲得雲林大斗六文旦，讓雲林柚子陪你玩得開心，吃得安心。

雲林縣長張麗善表示，雲林做為台灣農業大縣，生產的農產品種類眾多，其中包含大斗六地區出產的高品質文旦，老欉、果肉軟米、甜美且多汁，營養價值也非常的高。

雲林縣農業處處長吳芳銘指出，為了行銷在地文旦，並為明年第1屆的「雲林農業設計展」暖身，農業處特以kuso方式，搭上奧運熱潮，以奪牌的熱門運動為題，將柚子化身為各式運動好手，像是舉重女王「女神柚」、鞍馬王子「噴射柚」、羽球黃金男雙「有保柚」、柔道男神「潔癖柚」、拳擊隊長「元氣柚」，均以有趣又可愛的柚子造型，展現奧運奪金密技。

活動頁面也配合柚子選手，介紹柚子的多種功效，除了帶有中秋團圓、祈福保佑的吉祥寓意，以及促進代謝、消除疲勞的健康食療效益，連柚子外皮都能去汙除臭、驅除霉運，可謂全身上下都是寶。期望用有趣又好玩的方式行銷斗六文旦，讓大眾發現柚子的絕妙助益，展現農業的100種可能。

縣農業處說，第1波除了有5名奧運健「柚」來助陣，第2波還將推出4帖嚴選「柚子毒雞湯」給大家品嘗，讓柚子化作人生導師，以好笑又有梗的經典名句滋補厭世上班族的身心靈。歡迎民眾上雲林縣政府農業處粉絲專頁，跟著雲林好柚們一起歡度中秋，好玩又能拿好禮。