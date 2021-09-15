為了追尋球隊史上第一座總冠軍，籃網在休賽期間大刀闊斧的招兵買馬，在原有的四巨頭基礎上挖來不少好手，導致陣中擁有保障合約的球員多達17人，因此美國媒體《雅虎體育》預測，籃網將在球季開打前動手砍人。

籃網上賽季組成杜蘭特、厄文、哈登、葛瑞芬以及艾卓吉五虎上將陣容，可惜艾卓吉後來因為身體出狀況決定退役，厄文、哈登相繼受傷，葛瑞芬沒能完全融入球隊，僅憑威風八面的杜蘭特也無法隻手撐天，季後賽止步東區四強。

籃網在休賽期間換來了傑佛卡特，又簽下班布利，替補習上從馬刺挖來超級第六人米爾斯，鋒線找來詹姆斯強生，再用底新招攬米爾沙普，重出江湖的艾卓吉也順利歸隊，如今球隊大名單爆滿，為了降低總薪資，球團勢必會祭出重腿趕人出門。

《雅虎體育》分析，籃網最有可能砍人的對象有三，傑佛卡特上賽季在太陽例行賽表現不錯，但來到季後賽直線下滑，來到籃網之後位置上與厄文、哈登重疊，上場機會恐怕不多。

班布利打了5個賽季，幾乎是邊緣人的他，在球隊的存在感不高，上賽季在暴龍51場比賽，場均5.7分、2.9籃板，在籃網陣中想要出頭天的機會微乎其微。

至於在狄安卓喬丹交易案中送過來的唐布亞，2個球季來成長不多，加上年僅21歲，雖然值得球隊培養，但對於奪冠第一的籃網而言似乎就有待考量了。