基隆潮境2釣客落海 1人下落不明 19:582021/09/15 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市中正區潮境公園後方礁石區15日晚間有2名釣客落海，1人在礁石上待救援，另1人下落不明。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市消防局15日晚上6點半接獲通報，稱中正區潮境公園後方礁石區有2名釣客落海，1人在礁石上待救援，1人下落不明，目前出動中正、信義分隊，共6車、2艇及空拍機，總計18人前往搶救，海巡署出動1艘海巡艇搜救中。由於天色昏暗搶救不易，空勤總隊派出空偵機在空中搜索。 基隆濱海奇基線 推小黃間限定卡 基隆女群聚罰6萬未繳 13筆土地遭查封 #基隆 #潮境公園 #釣客 #落海 #礁石 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆男子2度脫口罩抽菸罰6千 存款被扣押秒繳清 17:242021/09/15 社會 香港支聯會12成員被控非法集結案宣判 副主席判刑10個月 15:322021/09/15 兩岸 大陸工業生產穩定增長 高技術製造業增長加快 11:182021/09/15 兩岸 聖露西亞遇馬尾藻危機 大使赴海大參觀尋解方 16:102021/09/15 生活 董智森嗆「畜生才加民進黨」 基隆民進黨市黨部按鈴申告 18:052021/09/15 政治 爆與綠營分手主因 柯文哲：前瞻計畫從頭到尾都騙局 12:392021/09/15 政治 萬海造船造櫃 兩年砸600億 04:102021/09/15 財經要聞 南投「德鹿谷」村恢復傳統地名 從村名、校名到路名都正名 19:352021/09/15 生活 屏東縣民公園日落劇場回歸 陪民眾過中秋 17:362021/09/15 寶島 五月以來市值 10檔添逾千億 04:102021/09/15 財經要聞 李政宰自曝媽媽不准參加《魷魚遊戲》天上掉下了456億大方全捐出去 17:262021/09/15 娛樂 社會熱門新聞 高雄氣爆定讞3官員要入獄 市府顧問趙建喬請辭獲准 - 社會 鄰居車違停巷口 他氣炸一天拍一張照檢舉 14罰單全成立了 - 社會 龍劭華遺體相驗只花15分鐘 高大成推測死因與這器官有關 - 社會 基隆潮境2釣客落海 1人下落不明 - 社會 白獅隊率蜈蚣陣現身竹東分局長交接 把警局當喪家觸霉頭挑釁 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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