基隆市消防局15日晚上6點半接獲通報，稱中正區潮境公園後方礁石區有2名釣客落海，1人在礁石上待救援，1人下落不明，目前出動中正、信義分隊，共6車、2艇及空拍機，總計18人前往搶救，海巡署出動1艘海巡艇搜救中。由於天色昏暗搶救不易，空勤總隊派出空偵機在空中搜索。