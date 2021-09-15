台北晶華酒店高人氣自助餐廳柏麗廳之前因疫情警戒政策暫時停止內用，今（15日）終於宣布重啟營運， 在執行高規格防疫衛生措施的同時，提供平假日早餐、午餐、下午茶、以及晚餐全時段餐期服務，餐台菜色也為中秋佳節而新添菜色，推出網羅八國醬料、增加20多款燒烤料理的「全球夯肉宴」，原本約80道餐台菜色來到近百道，並以加菜不加價的重新迎客。

時常一位難求柏麗廳是許多饕客愛搶訂的自助餐廳，台北晶華酒店表示，原本餐廳約300個座位數，現因防疫政策降至80個，而昨日餐廳才對外開放訂位，現已交重新營運首3日皆訂位客滿的好成績。

柏麗廳的餐點過去3個多月來在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台上最為暢銷的人氣商品，而現在包括由台東成功漁港的各式新鮮魚獲所組成的日式海鮮盛合，香甜多汁的爐烤肋眼牛排，外皮焦香酥脆、肉質鮮嫩多汁的戰斧牛排及館內各餐廳的招牌經典美饌等皆可在餐台上取用到。

柏麗廳為即將來臨的中秋連假應景推出「全球夯肉宴」。（台北晶華酒店提供）

應景中秋節，柏麗廳推出「全球夯肉宴」，以加量不加價的方式在自助餐檯上擺滿各式烤肉料理，以耐熱的火山石進行燒烤，展現出誘人烙痕與獨特的香氣，肉品有像是爐烤澳洲戰斧牛排、小戰斧牛肋排、德國豬腳、豬肋排、巨無霸香腸、蜜汁火腿等，海鮮也有現流魚頭、長槍烏賊、三點蟹、每日現流鮮魚、旭蟹、櫻花蟹、牡蠣，另有來自台南玉井的珍珠玉米、新竹關西水蜜桃番茄、小農栽種的糯米椒、紫白洋蔥、南瓜等蔬菜。

特別的是，主廚團隊同時精選八國醬料搭配上述菜色，可以選台式沙茶烤肉醬、日式照燒醬、泰式沙嗲醬、韓式辣味噌醬、美式BBQ烤肉醬、德式芥末醬、義式青醬、以及墨西哥莎莎醬；現場還加碼提供臺虎生啤酒及五款無酒精特調沙瓦無限暢飲。

店內也做好十足防疫措施，除了政府要求的定時消毒清潔、餐檯加蓋、隔板、梅花座、實聯制等措施，柏麗廳更創5星級酒店餐廳之先例，於每一個出風口加裝擁有滅菌效果的紫外線 (UVC)–BoiLED 365 Care光照設備，確保消費者呼吸的空氣無菌清淨；柏麗廳也自日本進口免接觸式氣動手套機，透過手部感應即可出風為手套充氣，讓消費者無須接觸就可以戴上手套取餐，確保衛生無虞。