將決定日本新任首相人選的自民黨總裁選戰態勢漸明朗，擁有高民調的前幹事長石破茂表態支持行政改革擔當大臣河野太郎，這把「雙面刃」恐讓河野與前首相安倍晉三等人心生嫌隙。

距日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉公告日倒數兩天，過去有意參選的石破今天正式表態不參選，將支持河野太郎，並說「有志改革的勢力不該一分為二」。

自民黨總裁選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

目前已正式表態參選的人選，從宣布時間先後來看，第一位是自民黨前政務調查會長岸田文雄，第二位是獲前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗，第三位就是呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎。

前總務大臣野田聖子雖然有意參選，但在尋求20位國會議員推薦方面並不順利，加上石破已表明不參選，這場選戰很可能由3人競逐總裁寶座。

不同於去年總裁選舉，黨內7派閥有5派閥力挺首相菅義偉，今年多數派閥都無法達成支持單一人選的共識。

日本朝日新聞報導，黨內派閥石原派（近未來政治研究會，10人）今天舉行幹部會議，決定原則上開放投票；黨內最大派閥細田派（清和政策研究會，96人）已決定支持高市及岸田。

河野所屬的黨內第二大派閥麻生派（志公會，53人），將於明天舉行緊急總會，大方向將支持河野及岸田。

由於派閥所做決定對議員並無拘束力，黨內7派閥除了由岸田擔任會長的岸田派（宏池會，46人）外，實際上可能都將開放投票。

時事通信社分析，石破一直以來都跟安倍及現任副首相麻生太郎站在不同邊，河野跟安倍及麻生關係很可能因為石破表態支持出現裂痕。

對河野來說，跟石破合作是把「雙面刃」，因為石破具有高人氣，有助河野在爭取黨員票方面擴大戰果；但在細田派擁有影響力的安倍執政時，及率領麻生派的麻生過去擔任首相時，都曾遭受石破猛烈批評。

石破到現在也直言，「如果是河野當選的話，將不會繼承到目前為止的自民黨政治」，期待河野未來能改變自民黨一直以來的政治路線。

因此，麻生派幹部就說，「河野跟安倍及麻生的關係將變差」；河野如果疏遠掌握部分議員票的安倍與麻生不能說是上策，就算未來真的坐上首相大位，也可能成為執政不穩定的因素。

至於現任首相菅義偉，雖然去年上任時表明「繼承安倍政治」，但這次有意支持河野；自民黨幹事長二階俊博對把自己視為「黨務運作問題」的安倍與麻生，彼此關係也很緊張。

因此，目前選戰態勢呈現菅義偉、二階及石破在支持河野進行合作，而與安倍及麻生處於對立面。