新竹市長林智堅倡議新竹縣市應合併升格成第七都，引起各方高度關注和議論。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，縣市合併並非是為了林智堅，而是為了民進黨政權，但條件不符還要強渡關山十分難看，他分析2022年的選情指出，若新竹升格成功，民進黨即便在桃園敗選，但贏回新竹，都還有裏有可講，且還可讓蔡英文總統免於陷入選情不利的窘境。

吳子嘉14日在政論節目《關鍵時刻》中表示，2022的情況對民進黨是不利的，但這中間變數很大，因為最近國民黨的表現簡直是令人嘆氣，新竹這個處理有一個好處，林智堅離任之後，下一任市長很有可能就不是民進黨的，而新竹縣長楊文科連任沒有問題，這兩個就變成非民進黨，民進黨就少掉一席縣市長，但現在可以變多了1席回來，而難看的地方在於，條件沒有達成還要強渡關山，但不是為了林智堅，是為了政權。

吳子嘉認為，這個做法是為了民進黨政權，民進黨在台北一定輸，桃園不一定，若這一都贏回來，桃園就算輸掉，還有理由可以講 因為本來台北市就不是民進黨的，桃園又輸掉，蔡英文就跛腳了，但新竹都贏回來，講話就大聲了，這時候就可以就蔡英文選情不利的窘境，而且可以扳回來。

主持劉寶傑直言，他非常不懂，民進黨佔了天時、地利、人和，兵強馬壯還有洋槍大砲，但卻放著不用，總是找一些小流氓鱉三拿扁鑽戳別人，為何老是要跟人家搞這種小東西？

吳子嘉則說，現在民進黨小鱉三比較多，DNA已經開始轉變了，已經退化到一個程度，派系都爭非常激烈，現在疫情的問題大家罵翻天了也還是不動如山，不管政權的更迭，只有少數人在關心，民進黨的問題和20年全不可同日而語， 而相對的，國民黨地方派系很強，比如新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕的民調都很強，地方政治的特性，不是台北看天下可以體會的。