針對最高法院評議，認定高雄氣爆案二審判決無違反法令，時任高巿府祕書長趙建喬、副工程司楊宗仁及監工邱炳文，因參與管線埋設及驗收，卻把關不實，將3人依過失致死罪判2年6個月至3年6個月定讞，須入獄。對此，高雄市政府15日表示尊重司法，也同時對於使用管線及操作的人沒有責任表示遺憾。另趙建喬已請辭市府顧問獲准。

7年前陳菊擔任市長發生的高雄氣爆案造成32死、321人輕重傷，最高法院認定，時任高巿府祕書長趙建喬、副工程司楊宗仁及監工邱炳文，因參與管線埋設及驗收，卻把關不實，將3人依過失致死罪判2年6個月至3年6個月定讞，須入獄。

李長榮化工前董事長李謀偉及榮化、華運倉儲公司等9名業者，一審遭判有罪，二審改判定廠商無責，逆轉無罪，檢方提上訴，最高法院駁回，這起重大氣爆死傷悲劇，刑事官司已確定。

2014年7月31日晚間，高雄市的丙烯輸送管線不耐21年鏽蝕終致破損，80多公噸丙烯氣體直接外洩至箱涵中，漫延至凱旋、一心及三多路段，深夜遭不明熱源點燃氣爆，造成搶救警義消、路過民眾等32人死亡、321人輕重傷。

一審認定高雄市政府與廠商均有疏失全判刑，李長榮化工董事長李謀偉更因此被判4年徒刑，但二審高雄高分院改認定廠商無責、判決無罪，

二審認為，高雄氣爆案主因是公務員對公共工程品質把關不實所致，所以歸責高市府官員；榮化公司先於1991年埋設4吋丙烯管，之後再由高市府工務局下水道工程處發包、委託瑞成公司施作地下排水箱涵，直接包覆丙烯管線。

二審指出，當時工程監工邱炳文本該先協調中油及相關業者遷改易燃氣管線，卻任由施工人員直接施工、包覆丙烯管線，還於1992年申報竣工；楊宗仁擔任初驗人員，應審核承包商是否有按圖施工，結果竟未詳實查驗；趙建喬擔任工程設計及主要驗收人員，不但沒有親自驗收把關，最後竟准予通過驗收。