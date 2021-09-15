在中國大陸軍機編隊5月底進入馬來西亞海事轄區及亞庇飛航情報區後，馬來西亞似乎更加關注自身的空軍戰力發展。馬來西亞皇家空軍已宣布，現役美製F/A-18D「大黃蜂」（Hornet）和俄製Su-30MKM戰機都會接受升級，以服役到2035至2040年。

《馬來西亞前鋒報》（Utusan Malaysia）13日報導，馬來西亞皇家空軍司令薩馬德（Tan Sri Ackbal Abdul Samad）上將證實，該軍種將自今年起實施一項為期12年的本土維護計畫，讓F/A-18D繼續維持作戰能力；Su-30MKM也會接受延壽（SLEP）與中壽期性能提升（MLU）計畫。

薩馬德指出，這些計畫將確保上述戰機至少能服役到2035至2040年，讓馬來西亞皇家空軍有足夠時間評估、採購並獲得下一代多用途戰機（MRCA）。另外，該軍種也正加速推進輕型戰機（LCA）標案，用於取代英製鷹式208型（Hawk 208）輕型戰機和義大利製MB-339CM戰鬥教練機。

馬來西亞皇家空軍的8架F/A-18D隸屬於第18中隊，駐防在檳城（Penang）北海空軍基地（RMAF Butterworth Air Base）；操作18架Su-30MKM的第12中隊則駐紮在吉蘭丹州（Kelantan）鞏科達克空軍基地（Gong Kedak Air Base）。

新加坡學者吳尚書先前指出，中國大陸運20、IL-76運輸機等16架軍機5月31日編隊進入馬來西亞海事轄區及亞庇飛航情報區，引發外界對馬來西亞皇家空軍戰機數量不足、戰備狀態不佳、機隊更新速度緩慢等問題的關注，可能刺激馬來西亞政府，將軍事現代化方向自加強反叛亂作戰能力，轉回因應傳統國家威脅。