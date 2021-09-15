4天中秋節連續假期將到來，因疫情舒緩，預料將出現大量出遊人車，公路總局今估蘇花路廊（台9線蘇澳到崇德）雙向交通量將達11萬輛次，轄內新城警分局今也說，警方已就「戰鬥位置」，18日起至21日於台9線蘇花路廊、台8線等熱點區域實施交管勤務。

9月18至21日4天連假，公路總局第四區養護工程處表示，花東地區訂房率已逾7成，連假前段17日至19日，以南下旅遊車流為主，預估南下最大車潮將出現於連假首日18日，全日交通量將達21000輛次，估計假期期間總交通量將達11萬輛次。

新城警分局指出，4天連假，警方將針對太魯閣國家公園轄內臺8線公路、臺9線公路及七星潭風景區各重要路段、路口，排定點崗哨與機車巡邏疏導，分局長林明鋒強調「增加見警率」，遇有交通事故或堵塞立即排除。

林明鋒表示，預估轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、山月吊橋、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場，將是旅遊熱門景點，為此警方針對上述風景遊憩區及易壅塞路段驟增之車流，彈性交通管理及相關管制措施，也請民眾配合管制，小心駕駛、減速慢行。

另外，公路總局第四區養護工程處，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，鼓勵民眾多選搭大眾運輸工具。如計畫返鄉出遊的民眾，及早規劃行程路線，避開壅塞時段。