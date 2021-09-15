南韓總統文在寅今(15日)會見正式到訪的中國外交部長王毅。文在寅讚賞中方為維護朝鮮半島和平作出的貢獻，希中方繼續為半島和平、無核化發揮建設性作用。王毅稱，中方堅定支持半島南北雙方克服困難，排除干擾，改善關係。不過，今天北韓就從中部內陸地區向半島東部海域發射2枚彈道飛彈。

文在寅說，韓中關係過去30年取得重要發展，未來具有更大潛力。希望以韓中建交30周年為契機，規畫設計下個30年兩國關係發展方向，開啟更加成熟的韓中關係。另南韓支持中方舉辦北京冬奧會。

王毅表示，中韓是無法分開的近鄰，更是互利共贏的夥伴，理應像親戚一樣常來常往。在兩國元首戰略引領下，中韓關係保持健康發展勢頭，雙方友誼在攜手抗疫中進一步深化。雙方應以紀念建交30周年為契機，充分發揮中韓關係未來發展委員會作用，就兩國關係下個30年發展提出富有前瞻、時代性、可操作性的思路舉措，推動兩國關係實現更大發展。

他強調，中方願同韓方保持高層交往，加強經貿、人文、環保等領域合作，擴大兩國民間友好往來。中方堅定支持半島南北雙方克服困難，排除干擾，改善關係，將繼續為維護半島和平穩定及實現半島長治久安發揮建設性作用。

王毅於9月10至15日，正式訪問越南、柬埔寨、新加坡、南韓四國。值得注意的是，今王毅到訪南韓期間，北韓試射2枚彈道飛彈。這是北韓今年第5次發射飛彈，兩天前北韓才宣稱試射遠端巡弋飛彈。韓軍聯合參謀本部聲明稱，周三下午，兩枚彈道導彈從北韓中部地點射向朝鮮半島東海水域，「南韓和美國情報機構正在詳細分析」。

日本海岸警衛隊稱，北韓導彈落在日本專屬經濟區水域之外。日本首相菅義偉表示，此次導彈試驗「令人憤慨」，譴責它對地區和平與安全構成威脅。