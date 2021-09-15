平板電腦對疫情期間學生的線上教學非常有幫助，不論是停課期間或在學校上課，透過平板輔助教學，都能有效活化學生學習思維。（南投縣政府提供／黃國峰南投傳真）

新冠肺炎疫情仍然持續，南投縣政府推動線上數位學習，因應有可能的停課不停學措施，向教育部申請補助，採購了1800台iPad作為線上學習工具，15日由南投市漳興國小，配發到全縣，讓縣內孩子即使在疫情期間，也能獲得最好的教育資源。

因應疫情嚴峻，校園實體授課若暫停，南投縣內學校停課不停學，進行線上教學方式，南投縣府教育處透過執行教育部國中小行動學習推動計畫、科技輔助自主學習推動計畫及校園前瞻基礎建設計畫等成果豐碩，獲得教育部高度肯定，獲得教育部補助2887萬9千元，並自籌394萬元，採購1800台平板電腦，上周已配撥800多台，15日於漳興國小再配800多台給縣內鄉鎮市中小學教學使用。

南投縣政府秘書長洪瑞智表示，五月突如其來的疫情爆發，實體授課停止，縣內迅速著手充實線上教學內容，硬體設備需求也遽增，縣長林明溱非常注重縣內教育的推動，經縣府教育處與南投縣教育網路中心的積極配合，不論是推動數位學習平台及行動載具管理方面都獲得教育部肯定，希望這批硬體到位，讓縣內的數位線上教學品質能夠有效提升。

南投縣教育網路中心指出，會將所有平板電腦納入教網中心管理系統，學生使用平板連上學校網路就能直接進行線上教學，效率大幅提升之外，教網中心也能迅速掌控所有平板的使用狀況，另外，教網中心已準備好一系列線上學習課程，加強教師的線上教學知能。

水里國中阮老師指出，不論是停課期間或在學校上課，透過平板輔助教學，都能有效活化學生學習思維；虎山國小白組長說，平板電腦，讓校內教育資源能迅速整合，配合充分準備的線上學習課程，使學生在線上學習上，能快速適應。