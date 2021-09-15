「打狗英雄聯盟」成軍，強調要有不一樣的聲音監督市政及國政。今（15）日以「讓陳其邁再輸一次，在野11月應確定市長人選」為題舉行記者會。（柯宗緯攝）

民進黨高市前鎮小港區議員擬參選人黃彥毓則嘲諷說，國民黨側翼假打邁真捧柯，把柯文哲放在名單內是在哈囉？（柯宗緯翻攝）

由學界、社會團體、自媒體、青年等組成的「打狗英雄聯盟」成軍，強調要有不一樣的聲音監督市政及國政。今（15）日以「讓陳其邁再輸一次，在野11月應確定市長人選」為題舉行記者會，直指陳其邁上任來化身賣地、賣巧、賣大餅的「陳三賣」，未來1年若不能解決滿地天坑、滿天汙染、滿街售租等問題，連任恐將出現障礙。更點名柯文哲、李四川、朱立倫、江啟臣、高金素梅、羅智強、柯志恩等7名戰將都足以讓邁下台。

打狗英雄聯盟記者會由高雄大學、高雄智庫召集人廖義銘教授主持，出席者包括崑山大學教授馮國豪、啄木鳥聯盟發起人林岳龍博士、醫師蘇偉碩、網紅歷史哥李易修、國民黨前青年團團長呂謦煒、打狗英雄聯盟青新行動組召集人劉志凡。

廖義銘提到，高雄政缺乏來自民間社會的監督，公民社會、在地團體及年輕人若該對市政沒有聲音，市政會被特定意識形態及黨派利益所影響。他認為，「講真話的就是英雄」，所以中立的高雄智庫發起具在野大聯盟性質的打狗英雄聯盟，首場記者會推薦的高雄市長候選人也不分黨派，希望在野能在11月確定市長人選，進行佈局。

醫師蘇偉碩則認為，2022是期中選舉、對民進黨的不信任投票，民進黨已將民主、進步、新聞及言論自由拋到腦後。明年不該用傳統縣市長選舉的概念來看，要組成公平正義價值的在野大聯盟，協調出縣市長甚至議員的候選人，否則就會讓民進黨繼續一黨專政、一黨獨大。

網紅李易修則說，陳其邁從政後大搞偶像崇拜，看到Q版陳其邁的機會比本人多，過度包裝的結果，形勢未必看好。根據TVBS8月底做的六都市長民調，陳其邁57％的滿意度是六都倒數第二，在爭取連任的四位市長裡，陳其邁的連任支持度最低，只有50％，顯然陳其邁並不難打。

崑山大學教授馮國豪認為，高雄在陳其邁治理下已淪為慶記之都、警政治安敗壞，人均負債高達8.9萬，軌道建設排擠其他建設，台積電還沒來、房仲已在大炒房價。他認為陳其邁連最基本的「路平、燈亮、水溝通」市政基本功都沒做好，卻只會賣地、賣巧、賣大餅。

啄木鳥聯盟發起人林岳龍指出，如果柯文哲南下參選，兩人各方面形成強烈對比，選戰會很有趣。柯文哲一路靠自己、陳其邁是政二代；他認為柯文哲對中間選民有吸引力，如果柯P南下，能帶動藍營和中間選民，會引起柯風暴，威力可能比韓流還強。

國民黨前青年團團長呂謦煒則針對正在進行中的國民黨主席選舉表示，國民黨高層鬥來鬥去，讓人看不到對外的戰鬥力，下面快瘋了。唯有替國民黨開疆闢土才是真正的戰鬥力，江啟臣、朱立倫應該來高雄替國民黨開疆闢土。

對此，民進黨立委、高雄市黨部主委趙天麟指出，高雄市長陳其邁執政一年來，高雄市招商有成，積極解決水電問題，台積電等國際知名企業都有意投資高雄，執政成果市民有目共睹，高雄缺乏民間社會監督之說法，豈不直接打臉在議會佔多數的國民黨議員？趙天麟質疑放話者一心只想讓被高雄市民唾棄的國民黨團隊復辟回歸。

「藍白拖一家親！」民進黨高市前鎮小港區議員擬參選人黃彥毓則嘲諷說，國民黨側翼假打邁真捧柯，把柯文哲放在名單內是在哈囉？原來國民黨已經放飛自我，幫柯文哲打先鋒，要準備開始幫柯P站台了！但人家可是遠望2026的總統之路，有沒有問過他的意願？