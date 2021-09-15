一位男網友近日到某知名手搖飲料店買飲料時，親眼目睹說話帶有嗲氣的女店員180度的人格大轉變，讓他感嘆直呼，「開始相信飲料店員的人格分裂傳說！」引起網上共鳴，但不少人淡定指出，「只要是服務業都會這樣」。

男網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享，有次買飲料遇到一位有萌萌娃娃音的女店員，開頭便笑笑地問「請問天要喝點什麼呢？要不要參考我們的新產品呢？」他迅速點了一杯波霸奶茶後，女店員繼續溫柔回覆「好的呦！這邊幫您結帳喔，收您XX元，等號碼取餐喔！」

到這邊看似一切看似正常，但當女店員一走進內場，該男子就在店外聽到一個男性柔道九段的聲音吼著「珍奶半糖去冰快點啦！」這讓他瞬間感到震撼，愣住表示，「我開始相信，飲料店店員的人格分裂傳說！萌妹子的體內住著另一個人，就像『後街女孩』一樣。」

貼文一出，網友紛紛表示，「只要是服務業都會這樣」、「在男友面前連瓶蓋都轉不開，在家裡單手就能扭斷弟弟的天靈蓋」、「很有職業道德呀」、「畫面出來了…」。不少曾在服務業待過的過來人則分享，「沒事，站櫃檯的專業技能」、「做了十年飲料店的經驗告訴你，是、真、的」、「就跟外送員要通靈一樣，櫃台人員雙聲線是固有技能」、「這很正常不是嗎？我以前做客服就是這樣，改不了」、「如果客人接受真實的一面，我們當然就不用裝親切啦」。